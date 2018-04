Das unerwartete Plus resultierte vor allem aus höheren Steuererträgen, wie die Stadt am Montag mitteilte. Vor allem die Grundstückgewinnsteuer spülte viel Geld in die Kasse. Sie lag mit 6,7 Millionen Franken deutlich über den Erwartungen.

Gleichzeitig gab die Stadt weniger Geld für Soziales aus. Diese Ausgaben lagen knapp 2 Millionen unter dem Budget. Die Stadt sparte sowohl bei der Sozialhilfe als auch bei den Ergänzungsleistungen. Zudem erhielt Dietikon 36 Millionen aus dem Ressourcenausgleich des Kantons, das sind 2,3 Millionen mehr als im Vorjahr.

Der Überschuss von 6,4 Millionen wird dem Eigenkapital gutgeschrieben, das damit auf 103,4 Millionen Franken wächst.