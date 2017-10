"Die reformierte Kirche sollte ihr Geld für Kircheintritte investieren, stattdessen sponsert sie einen Kirchenaustrittsverein", sagte EDU-Kantonsrat Hans Egli (Steinmaur) am Montag in einer Fraktionserklärung. Die EDU erwarte von der reformierten Kirche einen Rückzug der zugesagten Gelder.

Die EDU sei die einzige Fraktion, die im Kantonsrat im November 2016 den Lotteriefondsbeitrag von 8 Millionen Franken für das Jubiläumsfest "500 Jahre Reformation" abgelehnt habe. Nun sieht sie sich in ihrem Entscheid bestätigt. Die Kernbotschaft der Reformation werde nicht thematisiert. Es würden aber Gelder zum Schaden der Kirche eingesetzt.

Die Freidenker organisieren Anfang November im Zürcher Volkshaus zum dritten Mal ein "Denkfest". Der diesjährige Anlass geht laut den Organisatoren unter anderem der Frage nach, ob die Reformation für die Aufklärung notwendig war.