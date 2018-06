Das Google-Street-View-Auto ist derzeit im Limmattal unterwegs. Um 08.27 Uhr am Dienstagvormittag wurde es an der Heimstrasse in Dietikon gesichtet. Das Auto mit einer Zürcher Vierhunderttausender-Nummer ist auf die Google Switzerland GmbH mit Sitz in Zürich zugelassen. An der Wagenbeschriftung und der Spezial-Kamera auf dem Dach ist das Google-Auto gut zu erkennen.

Vor einigen Wochen hatte Google bereits angekündigt, neue Street-View-Bilder im Limmattal zu machen. Wer das Auto mit der Spezial-Kamera auf dem Dach sieht, könnte also demnächst verpixelt auf Street View landen. Google fertigt alle paar Jahre neue Street-View-Bilder an, um seine nützliche Dienstleistung aktuell zu halten.