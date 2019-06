Das Warten hatte ein Ende: Am Samstag wurde die Allmend Glanzenberg mit einer offiziellen Feier eingeweiht. Zum Fest erschienen sämtliche Vertreter des Stadtrates und die Stadtmusik Dietikon zeigte ihr Können. Dass das neue Erholungsgebiet geschätzt wird, davon zeugten die zahlreichen Besucher, die sich sonnten, assen und das schöne Wetter genossen. Derweil fuhren die Kinder in Mini-Rennwagen um die Wette.

Auf der grossen Wiese zwischen Limmat und Bahnhof Glanzenberg, wo bis 2016 die Tierauffangstation Limmattal beherbergt war, wurde ein Naherholungsgebiet für die Bevölkerung geschaffen. Neu sind hier Grillstellen, einer Spielwiese sowie feste sanitäre Einrichtung zu finden.

Die Gesamtkosten beliefen sich auf über 500 000 Franken, die sich die Stadt Dietikon und die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) mit Anteilen von 43 und 57 Prozent aufteilten, wie EKZ-Finanzvorsteher Peter Eugster berichtete. «Das Investment rentiert, da die rund 3900 Quadratmeter Fläche der Bevölkerung als Ausgleichsmassnahme zurückgegeben werden konnten. Aufgrund des neuen Kraftwerkes in Dietikon konnten Flächen umstrukturiert werden», lautete sein Fazit.

Appell ans nachhaltige Böötlen

Der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten: «Ein solches Resultat ist möglich, wenn alle am selben Strick ziehen», sagte er. Das Grossvorhaben Allmend Glanzenberg sei 2016 entstanden und es erfülle ihn mit Stolz, mit diesem neuen Gebiet eine konkrete Massnahme zur Renaturierung und Weiterentwicklung des Limmatraums vorzuweisen.

Anschliessend richtete er paar ernstere Worte an die Hobbykapitäne, wie er die zahlreichen Gummiböötler nannte, die sich an heissen Tagen jeweils von Zürich bis nach Dietikon treiben lassen: «Dass solche Gummiboote nicht als Einwegprodukt genutzt werden, ist ein wichtiger Aspekt der aktuellen Klimadebatte», sagt er mahnend. Dass dem wirklich so ist, weiss auch Festbesucherin Jessica Honauer (27) aus Dietikon. «Ich bin mit einem vermeintlich unbrauchbaren Gummiboot unterwegs, das bei der Nötzliwiese im Abfall gelandet war. Aber nachdem ich ein Loch geflickt hatte, funktionierte es wieder», erzählte sie.

Badende und Böötler finden neu nicht nur zahlreiche neue Anlagen, sondern auch einen geebneten Ein- und Ausstiegsbereich in die Limmat vor. Jessica Honauers Bruder Paul zeigte sich zufrieden mit dieser Neuerung: «Ich kann es mir gut vorstellen, künftig hier aus der Limmat zu steigen. Auch wenn es weiterhin Leute geben wird, die sich bis zur Nötzliwiese treiben lassen, wird es sich ganz sicher besser verteilen», ist er sich sicher.