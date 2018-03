Am Samstag eröffnete das Limmattaler Galeristen-Paar Hanns und Béatrice Bachlechner die Ausstellung mit einer ihrer beliebten, bis in die Nacht dauernden feierlichen Vernissagen, dank denen Kunstschaffende und -begeisterte aus der ganzen Schweiz und auch aus dem Ausland ins Wiesental pilgern.

Nebenbei ein doppeltes Jubiläum

Gleich doppelt lässt sich die Vernissage als Jubiläum bezeichnen. Denn zehn Jahre ist es nun her, seit Bachlechners ihre 2000 eröffnete Galerie von der alten Mühle in Weiningen in die alten Rossstallungen der ehemaligen Fabrik Fröhlich an der Reppisch zügelten. Zehn Jahre ist es auch her, seit Doris Bosshard im Jahr 2008 ihre erste grosse Ausstellung eröffnete – bei Bachlechners, damals in Weiningen.

Bosshards Leinwand-Kompositionen aus ihrer Mixed-Media-Serie – für die sie sich dieses Mal mitunter von einer Reise durch Kuba inspirieren liess – kommen ohne Titel aus. Stattdessen tragen sie Nummern. «Titel sind einschränkend. Meine Werke sind offen. Es kommt auch vor, dass mich die Leute auf etwas hinweisen, das sie sehen, das mir selber nicht aufgefallen ist», sagt Bosshard, die auch Bitumen braucht, das sonst eher aus dem Strassenbau bekannt ist.

Direkt aus dem Death Valley

Explizit international sind die Bilder von Gianni Di Fazio aus Lausanne. Unter dem Motto «Origin» (englisch für «Ursprung) fertigt er aus Erde, Sand und Bindemittel Gesichter auf Leinwand. Umso mehr erstaunen die vielen natürlichen Farben dieser Gesichter, die den Betrachter zuweilen sehr direkt anschauen, ohne dabei aufdringlich zu sein. Die Erde und den Sand holt er sich in der Schweiz, in Mali, in der Sahara, im Death Valley in den USA, in Brasilien und vielen weiteren Orten. Erstmals stellt er nun, dank Bachlechners, sein Schaffen in der Deutschschweiz aus. Ihre Galerie schloss Di Fazio sofort ins Herz: «Es braucht mehr solche Galerien im Land, die Bilder, Skulpturen und Darbietungen verbinden», sagte er.

Dritter Bestandteil der neuen Ausstellung sind die Skulpturen unter dem Motto «Andere Welten» von Friedrich Sebastian Feichter. Seine Aliens, sein dreibeiniger Homo solaris in verschiedensten Formen, Farben und Grössen oder seine grossen Blumen-Skulpturen sind Besuchern der Bachlechners schon lange ein Begriff.

Durch die Vernissage führte der Künstler, Filmemacher und Dichter Martin Schinagl. Zum Abend gehörte auch eine Verlosung dreier Werke der ausstellenden Künstler, eine Darbietung der Sängerin Severina Stoyanova (siehe Video unten) sowie eine von Hanns Bachlechner erstellte Video-Reportage seiner Besuche in den Ateliers der drei ausstellenden Künstler (siehe Video oben).