Der Sturm Burglind wurde als einer der stärksten Stürme seit Beginn der Aufzeichnungen angekündigt und zog gestern zur Mittagszeit mit starken Böen durch das Limmattal. Während es aufgrund der starken Winde viele kleinere Gegenstände, Tische und Blumentöpfe durch die Luft wirbelte, wurde am Bahnhof Dietikon ein Baum abgeknickt, der auf die Fahrleitung der Bremgarten-Dietikon-Bahn fiel. Dabei wurde einer der Leitungsmasten teilweise aus dem Boden gehoben. Der Bahnverkehr wurde unterbrochen, Passagiere mussten auf Bahnersatzbusse ausweichen.

Nachdem der Baum um etwa 11.40 Uhr umfiel, rückte die Stützpunktfeuerwehr Dietikon schnell mit drei Fahrzeugen und acht Feuerwehrleuten aus, um die Störung so schnell wie möglich zu beheben. Doch dies erwies sich zu Beginn als schwierig und gefährlich, wie Einsatzleiter Stefan Steiner sagte. «Da die Oberleitung nach dem Baumsturz noch unter Strom stand, mussten wir sie zuerst erden, bevor wir mit der Arbeit beginnen konnten. Ohne das wäre es viel zu gefährlich.» Die Feuerwehrleute benutzten eine Drehleiter, um in die Höhe zu kommen und von dort aus den abgeknickten Baum in kleinere Teile zu zerlegen, um ihn so von der Fahrleitung entfernen zu können. «Dabei mussten wir darauf achten, dass wir beim Zersägen nicht in die Stromkabel schnitten, die sich im Baum verfangen hatten», erklärte Steiner.

Nach rund 90 Minuten hatte die Feuerwehr die Fahrleitung vollständig von den Ästen befreit und die Überreste des Baums entfernt. Die Techniker, welche die Leitung und Signalisationsanlagen auf allfällige Schäden überprüften, gaben die Strecke anschliessend wieder für den Personenverkehr frei.