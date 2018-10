In den USA ist es ein Schulsport, in Russland und den Ex-Sowjetstaaten eine Trendsportart, in der Schweiz geriet es in den letzten Jahren zunehmend in Vergessenheit: das Ringen. «Wir sind die Einzigen im Raum Zürich, die Ringen anbieten. Doch nebst uns gibt es rund 20 MMA-Center», sagt Rafael Perlungher, Inhaber und Trainer der Zürcher Ringerclubs in Schlieren. Er startete den Club vor drei Jahren erneut, nachdem der Zürcher Ringerclub in den 1950er-Jahren eingeschlafen war.

Zurzeit trainieren 30 Erwachsene und ebenso viele Kinder in Schlieren. Unter ihnen auch Ivan Musardo. Er ist eine Legende unter den MMA-Kämpfern und hat bereits 45 Fights hinter sich. Der Schweiss tropft ihm von der Stirn auf die orangene Matte, während er seinen Gegner aufs Kreuz zu legen versucht. «Schneller, schneller, schneller», das ist eines der wenigen Worte, das der russischstämmige Trainer Saifulla Avtorkhanov kennt. «Ich lernte Saifulla per Zufall kennen. Er kam als Migrant aus Russland in die Schweiz, nun ist er ehrenamtlicher Trainer für die Ringer», so Perlungher. Avtorkhanov war bereits mehrfacher russischer Meister im Ringen. «Er ist somit auch einer der besten Kämpfer der Schweiz», so Perlungher.