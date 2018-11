2013 wurde der Christchindlimärt in Geroldswil das letzte Mal veranstaltet, zwei Jahren später löste sich der Kulturverein Spektrum, der den Markt organisierte, auf. Nun spannen die Gemeinde Geroldswil und der Gewerbeverein Geroldswil-Oetwil zusammen, um am Sonntag wieder eine weihnachtliche Veranstaltung anzubieten. «Das Christchindli wird uns ab 15 Uhr mit seiner Helferin besuchen und der Bevölkerung ermöglichen, ihre Weihnachtswünsche abzugeben», sagt Alexandra Brandenberger, stellvertretende Gemeindeschreiberin von Geroldswil. Um 17 Uhr findet zudem ein Konzert der amerikanischen Gruppe «Your Gospel Team» am Dorfplatz statt.

14 Stände aus dem lokalen Gewerbe bieten ab 11 Uhr unter anderem Kürbissuppe, Cüpli-Punsch, Wurst vom Grill, Leder- und Wolleartikel an.

Marco Kälin, Präsident des Gewerbevereins, freut sich auf den Markt: «Ich finde es eine super Idee. Die Bevölkerung und das Gewerbe kommen zusammen und können Kontakte knüpfen. Es wird ein schöner Start in die Adventszeit.»