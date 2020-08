Die Probleme im Coiffeur-Hotspot – hohe Dichte an Friseuren sorgt für einen hohen Druck

Im Dietiker Zentrum prägen Coiffeursalons und Nagelstudios das Stadtbild. Harte Zahlen, wie viele es sind, gibt es nicht. Weder die Stadtpolizei noch das kantonale Amt für Arbeit und Wirtschaft führen entsprechende Statistiken. Eine Auswertung der «Limmattaler Zeitung» bestätigt aber den Coiffeur-Hotspot: In Dietikon buhlen in der Tat deutlich mehr Coiffeure um Kundinnen und Kunden als beispielsweise in der Nachbarstadt Schlieren. Im Dietiker Zentrum gibt es insgesamt 22 Coiffeure. Mitgezählt sind dabei die Barber Shops, nicht aber ein auf afrikanische Frisuren spezialisierter Coiffeur auf dem Kirchplatz. In Schlieren finden sich im Zentrum hingegen 14 Friseursalons.

Ob es sich bei der Dietiker Häufung um eine Ausnahme handelt, dazu wollte sich die Zürcher Sektion von Coiffure Suisse, dem Verband der Schweizer Coiffeurgeschäfte, nicht äussern. Auch nicht dazu, ob sich in der Branche in den Städten ein allgemeiner Wandel bemerkbar mache und sich vermehrt Lehrabgänger selbstständig machen würden. Ein Fakt ist in Dietikon aber, dass in den vergangenen Monaten mehrere Fachgeschäfte schliessen mussten. In einigen der frei gewordenen Räume sind daraufhin neue Friseure eingezogen.