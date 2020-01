Einheitsgemeinde kann kommen: Schulpflege beugt sich Fusionswunsch

Der Ruf nach einer Zusammenarbeit der Schulgemeinde und der Politischen Gemeinde wurde in Urdorf 2019 immer lauter. Die Forderung fand ihren bisherigen Höhepunkt an der Schulgemeindeversammlung vom 4. Dezember, als die Stimmberechtigten der Schulpflege einen Investitionskredit von 150000 Franken für eine Machbarkeitsstudie für die Schulraumplanung aus dem Budget 2020 strichen und ihr somit zu verstehen gaben, dass sie keine Alleingänge der Behörde mehr wünschen. Alt-Gemeinderat Roland Stämpfli (parteilos, früher SVP), der sich seit längerem für die Fusion der beiden Güter einsetzt, stellte damals im Namen des von ihm gegründeten Vereins «einheitsgemeinde-urdorf.ch» den Änderungsantrag (die Limmattaler Zeitung berichtete).

Für die Schulpflege war dieser Entscheid ein Schlag ins Gesicht. Wurden so all ihre Pläne über den Haufen geworfen. Bisher widersetzte sich die Schulpflege Stämpflis Forderungen. Die Stimmberechtigten hätten sich 2016 gegen eine Einheitsgemeinde ausgesprochen und diesem Entscheid leiste man Folge, hiess es. Nun ist die Behörde aber zum Schluss gekommen, dass der Widerstand nichts bringt. An ihrer Sitzung vom 21. Januar hat sie einer Fusion mit der Politschen Gemeinde zugestimmt, wie sie gestern an einer Medienkonferenz bekannt gab. Mehrere Argumente haben laut Schulpräsidentin Irmgard Struchen (CVP) zu diesem Entschluss geführt.

Schulpflegemitglieder zu finden, wird immer schwieriger

«Es wird immer schwieriger, neue Schulpflegemitglieder zu finden, die in der Lage sind, den grossen zeitlichen Aufwand für die Amtsausführung aufzubringen», sagte Struchen an der Medienkonferenz. Zudem würden immer mehr Schulgemeinden, unter anderem auch im Bezirk Dietikon, mit den Politischen Gemeinden fusionieren. Entscheidend für den Sinneswandel der Behörde war jedoch die Streichung des Investitionskredits für die Durchführung einer Machbarkeitsstudie für das Schulraumprojekt «Vision 2030». Damit wollte die Schulpflege eine umfassende Immobilien-Strategie erarbeiten. «In Bezug auf den dringend benötigten zusätzlichen Schulraum und auf die unumgänglichen Liegenschaftensanierungen sind der Schulgemeinde nun die Hände gebunden. Die Planungsarbeiten mussten sistiert werden», sagte die Schulpräsidentin. Es sei nicht das Ziel der Schule, dass ihre Bauprojekte abgelehnt und blockiert würden aufgrund des Themas Einheitsgemeinde. «So kommen wir nicht weiter. Die Schulpflege erachtet deshalb ein gemeinsames Vorgehen in Sachen Schulraumplanung als Einheitsgemeinde in Zukunft als aussichtsreicher, um ihre Aufgaben und Interessen wahrzunehmen.»