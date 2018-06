Einen Tag, nachdem Otto Müller (FDP) sein Amt an Roger Bachmann (SVP) übergeben hatte, absolvierte er am Samstag schon seinen ersten Auftritt als alt Stadtpräsident. Und Bachmann seinen ersten als neu Stadtpräsident. Es war der offizielle Tag des 26. Zürcher Kantonalschützenfests.

In seiner Rede drückte Bachmann seinen Stolz darüber aus, dass das Fest heuer im Limmattal stattfindet. Zudem erinnerte er sich daran, wie er früher als Junge jeden Samstag das Sturmgewehr 57 seines Vaters schulterte, aufs Velo stieg und mit Kollegen ins Reppischtal zum Schiessen fuhr. «Heute würde das wohl leider einen polizeilichen Grosseinsatz auslösen», sagte Bachmann. Den Schützen versicherte er, dass sie bei den Limmattaler Stadt- und Gemeinderäten auf viel Goodwill für ihren Sport stossen, veranstalten diese doch jedes Jahr ein bezirksinternes Ratsherrenschiessen. Weiter hielt Bachmann fest, dass ihn die «allgegenwärtigen, teils emotionalen und unsachlichen» Diskussionen rund um die Verschärfung des Waffenrechts ärgern. Oft stünden Schützen und Armeeangehörige unter Generalverdacht. Strengere Gesetzesvorgaben seien kaum sinnvoll, wenn sie primär mehr Verwaltungsaufwand bringen. «Zudem beeindrucken sie jene kaum, die man eigentlich treffen will», so Bachmann.

«Es ist uns eine grosse Ehre»

«Es ist uns eine grosse Ehre, dass Sie heute da sind», sagte die Parteisekretärin der SVP Dietikon und Moderatorin des Anlasses, Jennifer Fischer, ehe sie Bundesrat Ueli Maurer (SVP) auf die Bühne bat. Solche Schützenfeste, so Maurer, seien «typisch Schweiz». Dahinter stecke ein tieferer staatspolitischer Gedanke. «Überall haben die Chefs die Waffen. Auch bei uns. Bei uns ist das Volk der Chef», sagte Maurer. «Wenn man am Schiesswesen herumbastelt, greift man eine der ganz entscheidenden Säulen des Staates an. Wer dem Bürger nicht zutraut, dass er mit Waffen umgehen kann, traut ihm nicht zu, dass er seine Verantwortung wahrnehmen kann. Das macht mir Sorgen», fuhr Maurer fort.