Es trifft das Wirtschaftsherz – das Wirtschaftspodium ist abgesagt

Die Entscheidung ist gefallen: Das Wirtschaftspodium Limmattal (Wipo) kann im November nicht stattfinden. Damit fällt die 21. Ausgabe des grössten Wirtschaftsanlasses der Region ins Wasser. Grund für die Absage ist die Corona-Pandemie, fehlende Planungssicherheit sowie die Sorge um die Gesundheit der Teilnehmenden, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

«Die Absage stösst auf grosses Verständnis», sagt Organisatorin Brigitte Becker. «Die Rückmeldungen fallen positiv aus, wenngleich viele ihr Bedauern bekunden.» Das Wipo bietet den Teilnehmenden eine Plattform an, um Wissen auszutauschen und Networking zu betreiben. Jedes Jahr melden sich über tausend Personen aus Wirtschaft, Politik und Gewerbe für den Event an. Das Thema war mit «Grenzenlos» für dieses Jahr bereits gesetzt. Es wird nun für die Ausgabe vom November 2021 übernommen. Vorgesehen ist zudem die erneute Verleihung des Preises für das beste Limmattaler Jungunternehmen. Dieser Wettbewerb wurde letztes Jahr zum ersten Mal durchgeführt.

Die meisten Gäste haben für 2021 wieder zugesagt

«Wir bedauern die Absage sehr, aber die Gesundheit unserer Teilnehmenden hat oberste Priorität», äussert sich OK-Präsident Fredi Pahr zur Situation. «Wir haben sämtliche Szenarien durchgespielt. Der Entscheid fiel uns alles andere als leicht», sagt er. Unter den Gästen wären Sita Mazumder, Wirtschaftsprofessorin an der Hochschule Luzern, Roland Brack, Inhaber und Gründer von Brack und André Lüthi, CEO der Globetrotter Group, gewesen. Sie hätten an der Podiumsdiskussion teilgenommen. Viele der Referenten hätten erfreulicherweise für das kommende Jahr wieder zugesagt, so Becker. «Ob der Besuch von Bundesrat Guy Parmelin in einem Jahr möglich wird, ist noch in Abklärung.»