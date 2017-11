Die Oberengstringer Gemeindefinanzen hängen derzeit in besonderer Weise von drei Liegenschaften ab. Ursprünglich war geplant, die Liegenschaften 49 und 51 an der Zürcherstrasse sowie jene am Kirchweg 40 zu verkaufen, um damit den Kindergarten Risi zu finanzieren. Doch der Verkauf klappte noch nicht. «Die Verzögerung beim Landverkauf ist dadurch bedingt, dass ein bewilligtes Baugesuch vorliegen muss, damit das Land verkauft werden kann», erklärte nun der Oberengstringer Finanzvorsteher Jürg Bruppacher (CVP) am Montag der Gemeindeversammlung.

Dass das Baugesuch eben noch nicht bewilligt ist, ist auch an den Bauprofilen zu erkennen, die zum Beispiel bei der alten Liegenschaft Zürcherstrasse 49 stehen. Die bisher ausbleibende Baubewilligung hat laut Bruppacher damit zu tun, dass die Zürcherstrasse eine Kantonsstrasse ist. Darum kann sich der Kanton zum Baugesuch äussern – was offenbar etwas länger dauern kann. 2018 sollte es aber klappen.

Der Verkauf wurde aber nicht ins Budget 2018 aufgenommen, sondern wird die Rechnung 2018 sozusagen überraschend mit 3,268 Millionen Franken aufbessern.