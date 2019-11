Grosseinsatz wegen Brand in historischem Gebäude in Meilen

Die Meldung über eine grosse Rauchentwicklung in einem Gasthaus an der Seestrasse ging kurz vor 15.30 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstagabend mitteilte. Die Personen, welche sich im Gasthof befanden, konnten sich selber in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr musste über längere Zeit nach der Ursache der Rauchentwicklung suchen. Sie fand schliesslich in einem Zwischenboden einen Glimmbrand und konnte diesen löschen. Wegen den Löscharbeiten musste die Seestrasse für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr signalisierte eine Umleitung.

Wieso es zum Glimmbrand kam, ist noch unklar und wird durch Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich ermittelt. Der Sachschaden dürfte mehrere zehntausend Franken betragen. (sda)

