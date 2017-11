Eine Art Task-Force in Form eines «Güselrangers» wünscht sich der grüne Gemeinderat Lucas Neff für Dietikon. Einen solchen gab es sogar schon einmal in der Stadt. Der «Güselranger» solle engagiert werden, um auf privatem und öffentlichem Raum an den «Hotspots» rasch den Unrat zu beseitigen, so Neff. Der «Güselranger» könne auf diese Hotspots auch «einwirken», meinte Neff, ohne das näher zu erläutern.

Mit dieser Frage musste er bei Roger Brunner keine Überzeugungsarbeit leisten. Der Stadtrat könne sich sehr wohl einen «Güselranger» vorstellen, meinte er. Die Unratvermeidung und -entfernung sei eine Aufgabe, der sich die Infrastrukturabteilung derzeit wieder verstärkt angenommen habe, denn «Sicherheit und Sauberkeit hängen eng zusammen», so Brunner. Spätestens im Frühjahr würden konkrete Vorschläge vorliegen. Er schränkte allerdings ein, dass die Stadt keine rechtliche Handhabe auf privatem Grund habe. Neff hakte nach und kündigte ein Postulat an, mit dem er sein Anliegen untermauern will.





8. Pfusch am Flachdach der Steinmürli-Schule.

Eveline Heiniger (SVP) hatte beobachtet, dass auf dem Schulhaus der Steinmürli-Schule Bauarbeiten stattfinden und wollte den Grund erfahren. Schliesslich sei das Gebäude erst im Jahr 2006 eröffnet worden. Insbesondere die verursachten Kosten zulasten der Stadt Dietikon interessierten sie.

Hochbauvorsteherin Esther Tonini (SP) berichtete von einem Wasserschaden. In einer Expertise sei festgestellt worden, «dass das Dach nicht so gemacht wurde, wie es hätte gemacht werden sollen». Eine nachhaltige Reparatur sei schwierig, daher werde jetzt der Aufbau des Daches komplett erneuert. Im gleichen Zuge fänden die inzwischen verlangte Montage einer Absturzsicherung sowie Revisionsarbeiten statt. Die Regresszeit sei schon abgelaufen und der verantwortliche Architekt rechtlich schwer zu belangen.