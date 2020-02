Ist das das Aus für die Urdorfer Fasnacht? Bundesrat verbietet Grossanlässe mit über 1000 Personen

Wie die Landesregierung in einer Mitteilung vom Freitag schreibt, stuft sie die Situation wegen des Corona-Virus neu als «Besondere Lage» im Sinne des Epidemiegesetzes ein. Dies ermöglicht dem Bundesrat – in Absprache mit den Kantonen – Massnahmen anzuordnen, die sonst in die Kompetenz der Kantone fallen. Vom vorerst bis 15. März geltenden Verbot betroffen sind alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen. Im Limmattal könnte das dieses Wochenende den Urdorfer Fasnachtsumzug betreffen, der jeweils rund 1600 Teilnehmer zählt. Schon heute betroffen sein dürfte das Challenge-League-Spiel zwischen GC und dem FC Aarau im Zürcher Letzigrund, das auf heute Abend 20 Uhr angesetzt ist.

Wie Bundesrat Alain Berset an der Pressekonferenz um 10.15 Uhr sagte, könne das Verbot auch verlängert und jederzeit geändert werden. Zudem erklärte Berset, dass bei Veranstaltungen mit weniger als 1000 Personen eine Risikoabwägung zusammen mit den kantonalen Behörden zu erfolgen habe, ob der Anlass tatsächlich durchgeführt werden soll oder nicht. Von daher stellt sich die Frage, was nun mit der Kinderfasnacht Bergdietikon und der Kinderfasnacht Weiningen passiert, die wie der Urdorfer Fasnachtsumzug dieses Wochenende stattfinden sollen. Der Beschluss des Bundesrats ist um 10 Uhr in Kraft getreten.

Da die Kantone zuständig sind dafür, das Verbot umzusetzen, dürfte der Kanton Zürich heute noch klarmachen, ob der Fasnachtsumzug Urdorf nun stattfinden kann oder nicht.

Wie Berset erklärte, werden Grossanlässe insbesondere auch darum verboten, weil man dort die Infektionskette komplett verlieren würde, sie wäre kaum zu rekonstruieren. Man wüsste dann also nicht mehr, wer wen ansteckt. Bisher ist es in der Schweiz so, dass bei allen bestätigten Corona-Fälle klar ist, von wem diese Personen angesteckt wurden.

Updates folgen ...