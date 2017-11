Sie hat einen fixen Platz im Veranstaltungskalender von Unterengstringen – die Kunstausstellung im Singsaal der Schulanlage Büel. Seit rund 30 Jahren werden dort jeden Herbst Werke von Limmattaler Künstlern präsentiert. Die neuste Ausgabe widmet sich dem Schaffen junger Menschen, die teilweise mit modernen Techniken arbeiten. So wird an der Ausstellung, die heute Abend mit einer Vernissage um 19 Uhr startet, Multimedia-Kunst zu sehen sein, sagt Harry Heusser, Mitglied der Kommission für kulturelle Aufgaben, die den Anlass organisiert.

«Wir wollen eine junge Zielgruppe ansprechen», so Heusser. Zudem wolle man den Nachwuchs in der Gemeinde fördern. So sind denn auch drei der sechs Künstler aus Unterengstringen. Einer von ihnen ist Samuel Heusser, Sohn von Harry Heusser. Er ist hauptberuflich im Marketingbereich tätig, bezeichnet Kunst aber als seine grosse Leidenschaft.

«Mein Vater organisiert jedes Jahr die Kunstausstellung. Ich habe ihm gesagt, dass ich einige junge Künstler kenne, denen aber eine Plattform fehlt», sagt er. Deshalb habe sein Vater entschieden, dass die diesjährige Ausstellung für junge Kunstschaffende – alle sind zwischen 24 und 35 Jahre alt – da sein soll. Anders als üblich stehe der Anlass dieses Mal nicht unter einem bestimmten Motto. Die Künstler seien bei der Wahl ihrer Motive völlig frei.

So werden dieses Jahr 16 Bilder und Fotos, 2 Videos, 2 Schnitzereien und 132 kleine Illustrationen zu sehen sein. Die vier Bilder, die Samuel Heusser ausstellen wird, sind an besonderen Orten entstanden. Auf einer Reise nach Nizza sei ihm ein schöner Winkel der Stadt aufgefallen. «Weil es dieses Bild noch nicht gab, habe ich es gemalt», sagt er. Ein anderes Sujet zeige das Meer an der Côte d’Azur.

Kunst aus dem Computer

Mit von der Partie ist auch The Age Crew, ein Designerkollektiv aus dem Limmattal. Es produziert Malereien, Graffitis und Illustrationen, die dann auf Kleider gedruckt werden. Die Holzschnitzereien wiederum stammen aus dem Atelier des Unterengstringers Marco Lieberherr, der sich auch in seinem Beruf als Koch kreativ auszudrücken weiss.

Kreative Vielfalt wird an der diesjährigen Ausstellung denn auch grossgeschrieben. «Kreativität kann die Welt nicht retten, aber einen Stein ins Rollen bringen», sagt der Zürcher Samir Seghrounchini. Er glaubt, dass Kreativität im Zuge der Digitalisierung wichtiger wird. Mit seinem Werk Happy Clickworker will er einen Denkanstoss geben, wie die Arbeit der Zukunft aussehen könnte. Auf immer mehr Internet-Plattformen würden sich heute spontan Auftraggeber und Auftragnehmer zusammenfinden. Seghrounchini vergab sich dort gleich selber einen Auftrag und entwarf 132 Bilder, die ausschliesslich am Computer entstanden.

Eine andere Art mit dem kreativen Schaffensprozess umzugehen, ist derzeit an der Zürcher Hochschule der Künste im Trend, an der drei der ausstellende Künstler studieren. Dort sei man dazu übergegangen die Entstehung der Bilder zu filmen, sagt Samuel Heusser. «Die beiden Videos zeigen einen solchen Prozess», sagt er.