Einer Polizeipatrouille war kurz nach 11 Uhr auf der Raststätte ein Fahrzeug mit französischen Kontrollzeichen aufgefallen, in dem drei Männer schliefen. Dies geht aus einer Mitteilung der Zürcher Kantonspolizei vom Samstag hervor.

Die Polizisten forderten in der Folge weitere Patrouillen an, um die Fahrzeuginsassen zu kontrollieren. Dabei wurde festgestellt, dass sich zwei der Männer illegal in der Schweiz aufhielten. Zudem wurden im Auto Einbruchutensilien, mögliches Deliktgut und Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Franken gefunden.

Bei den weiteren Ermittlungen fanden die Polizisten heraus, dass ein sichergestelltes elektronisches Gerät aus einem Einbruch im Kanton Aargau stammte, das in der Nacht zuvor entwendet worden war. Weiter führten Spuren eines Einbruchs in der Gegend des Hallwilersees zu den Einbrechern.

Die drei Männer wurden verhaftet und der Staatsanwaltschaft zugeführt. Es handelt sich um drei Moldawier im Alter von 20, 21 und 22 Jahren. Zwei von ihnen hatten sich zu lange im Schengenraum aufgehalten.

