Mit einem Anlagevolumen von 35 Milliarden Franken ist die BVK die zweitgrösste Pensionskasse der Schweiz. Bei ihr sind das Personal des Kantons Zürich versichert sowie zahlreiche Gemeinden und grossen Institutionen wie das Unispital und der Flughafen. Die Kasse sieht sich immer wieder mit der Frage konfrontiert, wie klimafreundlich sie ihre Anlagen platziert. Die BVK selbst gibt sich jeweils gute Noten und stellt ihre Fortschritte immer gern ins Schaufenster. Ist das Eigenlob berechtigt oder könnte die BVK mehr tun?

Eine objektive Antwort versucht das Rating des WWF zu geben. Die Umweltorganisation vergleicht alle drei Jahre die 20 grössten Pensionskassen der Schweiz. Beim jüngsten Rating vom letzten Februar landete die BVK in der zweitbesten Gruppe, in der sich auch die Pensionskasse des Bundes (Publica) befindet. In der Gruppe der Besten figurieren etwa die Bernische und Stadtzürcher Pensionskasse. BVK-Chef Thomas Schönbächler ist allerdings der Ansicht, dass das WWF-Rating die neuesten Fortschritte seiner Kasse noch nicht abbildet und sie nun ebenfalls zu den Besten zählen müsste.

Ob die BVK wirklich klimatechnisch am Fortschritt interessiert ist, will Claude Amstutz, Co-Autor des WWF-Ratings, nicht entscheiden, ohne alle Fakten im Detail zu kennen. Das nächste Rating werde es an den Tag bringen. Im Gespräch anerkennt er die Anstrengungen der BVK. «Sie zeigt sich jeweils sehr offen und ist interessiert an Verbesserungen.» Amstutz ist Anlageprofi. Bis zu seinem Wechsel zum WWF vor vier Jahren war er 15 Jahre Anlageberater für Schweizer Banken und Vermögensverwalter.

Die Nachhaltigkeit sei bereits ein wichtiger Bestandteil der BVK-Anlagestrategie, sagt Amstutz. Diese ergänze die konventionellen Elemente. Die BVK engagiere sich «aktiv und transparent, um ihre Nachhaltigkeitswirkungen zu verbessern». Aber sie habe noch Luft noch oben: «Sie könnte gewisse Nachhaltigkeitsaspekte noch systematischer in die Anlageprozesse integrieren.»

«Desinvestition ist tatsächlich kein Allheilmittel»

Amstutz zeigt Verständnis dafür, dass die BVK nicht aus Prinzip sofort aus Öl- und Gasanlagen aussteigen will, sondern auf Veränderungen im Dialog mit Firmen hofft. «Desinvestition ist tatsächlich kein Allheilmittel», sagt er. «Es wirkt nur, wenn es alle tun. Falls der Dialog mit den Unternehmen keine Früchte trägt, muss konsequent gehandelt und desinvestiert werden.»

Die Urdorfer GLP-Kantonsrätin Sonja Gehrig, Fachfrau für nachhaltiges Investment, würde forscher vorgehen und konkrete Fristen setzen. «Führt der Dialog nicht innerhalb weniger Jahre zum Ziel, bleibt nur die Desinvestition.» Sie findet zudem, die BVK sollte eine Strategie zur weiteren Minimierung der Klima- und Umweltrisiken formulieren sowie einen Absenkpfad mit CO2Reduktionszielen für ihre verschiedenen Anlagekategorien festlegen. Dabei müsste die Pensionskasse jeweils Rechenschaft darüber ablegen, ob die Ziele erreicht wurden oder nicht. (tsc)