Kollision im Feierabendverkehr: Lastwagen knallt in BMW

Auf der Heimstrasse im Limmatfeld kam es am Montagabend gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Lastwagen und ein BMW sind auf der Kreuzung von Heimstrasse, Grünaustrasse und Alfred-Comte-Strasse kollidiert. Der Unfall reiht sich ein in zahlreiche weitere Kollisionen an dieser Stelle.