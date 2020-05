Lärmmessgeräte gegen das Motorengeheule? Gemeinderat Mike Tau fordert weitere Massnahmen

Dietikon wird den Lärm aufheulender Motoren nicht los. Ob mitten im Zentrum, auf der Überlandstrasse oder anderswo. Das ruft erneut das Parlament auf den Plan. Hat der Stadtrat ein Konzept zur weiteren Lärmberuhigung? Das will FDP-Gemeinderat Mike Tau vom Stadtrat wissen. Unterstützt wird seine Interpellation von zwölf Gemeinderäten der FDP, AL, SP, Grünen und GLP. Es ist nicht der erste Vorstoss zum Thema: 2017 hatte Anton Felber (SVP) bereits ein von 19 Gemeinderäten von links bis rechts mitunterzeichnetes Postulat eingereicht, das 2018 gross diskutiert wurde. «Wir wollen endlich Taten sehen», schrieb Felber damals.

«Die Lärmbelastung in Dietikon durch Autos und Motorräder wird von Teilen der Bevölkerung als zu hoch empfunden. Die Situation hat sich seit den letzten Vorstössen zu dieser Thematik gefühlt nicht oder nur wenig verbessert», schreibt nun Tau in seinem Vorstoss. Und die Lärmkulisse an den einschlägigen Strassen gibt ihm Recht, Tag für Tag. Zentrumsbewohner, die sich nicht für Motorenlärm begeistern, können davon ein Lied singen.

Für sie hat sich die Lärmsituation zuletzt eher noch verschlechtert. Denn die Limmattalbahn-Baustelle sorgt für zusätzlichen Lärm. Die Presslufthämmer rattern schon vor 8 Uhr – derweil die Lärm-­Fahrer insbesondere am Abend und in der Nacht unterwegs sind. Aber der Baustellenlärm wird wieder von allein verschwinden. Nicht so das Motorengeheule.

Für Tau ist klar: Die Stadt muss mehr unternehmen, um den Lärm einzudämmen. «Offenbar reichen die bisherigen Bemühungen der Stadt nicht aus, um dieser Sache Herr zu werden. Darunter leidet wohl auch die Attraktivität von Dietikon», schreibt er in seinem Vorstoss. Sollte der Stadtrat ein Konzept zur weiteren Lärmberuhigung haben, will Tau wissen, welche Massnahmen darin vorgesehen sind und ob ein Zeitplan für deren Umsetzung besteht. Weiter will Tau wissen, ob die Stadtpolizei standardmässig mit Lärmmessgeräten ausgerüstet ist und – falls nicht – ob der Stadtrat bereit wäre, solche Geräte anzuschaffen.

Tau erhofft sich, dass die Bemühungen der Stadt Dietikon dergestalt verstärkt werden könnten, dass eine objektiv messbare Lärmberuhigung stattfindet, «die sich auch subjektiv bei der Bevölkerung bemerkbar macht». Eine Möglichkeit dafür sieht er in einem anderen heissen Eisen der Verkehrspolitik: