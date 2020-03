Neues Heim für 90 Schulkinder – So sieht der Neubau der Schulanlage Huebwies aus

Mäuse, Elefanten und Igel halten Herzen in den Händen. Lachende Sonnen strahlen in allen Farben. An den Wänden des Foyers im dritten Stock des neuen Schulhauses der Schuleinheit Huebwies in Geroldswil hängen zahlreiche Zeichnungen von Schülerinnen und Schülern. Die Finken der Kinder liegen in der Ablage unter der Garderobe, an der Namensschilder kleben. Es wirkt heimelig. Kaum zu glauben, dass vier Schulklassen und ihre Lehrkräfte das neue Gebäude erst am Montag bezogen haben. «Bereits vor den Sportferien herrschte Aufbruchstimmung. Die Schüler sowie ihre Lehrpersonen zügelten Stück um Stück wie Ameisen ihre Sachen in die neuen Zimmer», erzählt Schulleiterin Andrea Stadelmann. Die Kinder hätten sich extrem auf ihre neuen Klassenräume gefreut. «Sie sind richtig stolz, dass sie hier zur Schule gehen dürfen. Am Montag haben sie mit den Lehrkräften auf der neuen Terrasse mit Rimus angestossen.»

Im vierstöckigen Neubau besuchen rund 90 Schülerinnen und Schüler den Unterricht. Er dient zehn Lehrpersonen als Arbeitsort. In beiden Obergeschossen befinden sich je zwei Klassenzimmer, ein Foyer, ein Vorbereitungsraum, ein Gruppenraum und Toiletten. «Das Männchen auf der WC-Tür finde ich toll. Sogar an einen Rossschwanz und Schulthek wurde gedacht», sagt Stadelmann und zeigt auf das Piktogramm, das eine Schülerin darstellt. «Wir haben grosse Freude an den kleinen Details», sagt Kugler und lacht.

Die Platznot in der Schulanlage Huebwies ist nun behoben. «Die Schülerzahl in den drei Schuleinheiten Huebwies, Letten und Fahrweid ist in den letzten sechs Jahren von 620 auf über 800 angewachsen», sagt Schulpräsidentin Daniela Kugler (FDP). Rund die Hälfte aller Schulkinder aus dem Kreisgemeindegebiet besucht den Unterricht in der Schule Huebwies. «Wir sind beinahe geplatzt. Während der Bauzeit lebten wir darüber hinaus auf noch engerem Raum. Aufgrund der Bauabschrankungen wurde der Pausenplatz kleiner. Es tut gut, nun mehr Luft und Platz zu haben», sagt Kugler. Die Klassenzimmer, die wegen des Einzugs im neuen Schulgebäude in den alten Schultrakten frei wurden, nutzt die Schule nun als Schul-, Gruppen- und Therapieräume.

Auch die 74 Quadratmeter grossen Schulzimmer bestechen durch ihre Feinheiten. So kann die magnetische Schrankwand auch als Tafel benutzt werden. Bilder der Klasse hängen daran. Entlang der Fenster befinden sich Arbeitssimse und Bänkli. Wenn die Kinder nicht an ihren Pulten arbeiten, können sie hier verweilen. «Wir sind für die neuen Medien parat. Die Kinder können Laptops und Tablets hier direkt einstecken», sagt Stadelmann und blickt auf die weissen Steckdosenzugänge, die in die Simse eingelassen sind. Am hinteren Ende des Zimmers führt eine Türe in den Gruppenraum, den sich zwei Klassen teilen. Auch vom anderen Schulzimmer hat man Zugang.

Angetan sind Stadelmann und Kugler vom grün-blauen Farbton, der sich in allen Räumen auf dem Mobiliar oder an den Wänden wiederfindet. «Das ist fjord-grün», sagt Stadelmann und Kugler ergänzt: «Wir haben die Farbe in der Baukommission gemeinsam mit Fachpersonen ausgewählt und sind froh, dass sie bisher allen gefällt.» In fjord-grün präsentiert sich auch der Eingangsbereich samt Garderobe der Tagesstruktur im Parterre auf Niveau des Pausenplatzes. Hier wurde ebenso Wert auf kleine Details gelegt. So zirpt beim Betreten links eine Kohlmeise und rechts ein Spatz. Die täuschend echten Figuren tragen einen Bewegungsmelder in sich und begrüssen die Besucher der Tagesstruktur. Sie bietet insgesamt 70 Plätze.

Hinter der Garderobe befindet sich der Mittagstisch und die Nachmittagsbetreuung. Im grossen Raum steht neben Tischen und Stühlen auch ein Töggelikasten. Letzterer wurde vor der grossen Durchreiche der Vorbereitungsküche platziert. «Nach wie vor bestellen wir das Essen beim Koch des Mittagstischs der Oberstufe Weiningen», sagt Kugler. In den letzten zwei Jahren fand der Mittagstisch in der alten Pizzeria am Dorfplatz statt. «Das war eine gute Übergangslösung, die Kinder konnten von der Schule direkt zur Pizzeria rüber laufen.» Nichtsdestotrotz sei man jetzt froh, dass die Betreuung und der Unterricht unter einem Dach möglich seien, sagt Stadelmann.