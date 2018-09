Dienstagabend 23.40 Uhr: Ein 18-jähriger Schweizer will in einer Gewerbeliegenschaft in eine Garage einbrechen. Doch bevor er zuschlagen kann, klicken die Handschellen. Die Polizei verhaftet ihn in flagranti. Die Liegenschaft befindet sich im Stadtzentrum von Dietikon, in der Nähe der Reppisch.

Dem jungen Einbrecher wurde seine Wiederholungstaten zum Verhängnis: Er hatte in der Liegenschaft schon mehrere Einbrüche verübt. Die Kantonspolizei Zürich installierte deshalb in der Liegenschaft mehrere Überwachungskameras, wie ein Sprecher gegenüber der «Limmattaler Zeitung» ausführt. Als der Einbrecher am Dienstagabend wieder einmal auf seine gewohnte Tour ging, ahnte er davon nichts – und die Falle schnappte zu.

Bei seinen Einbrüchen verschaffte er sich jeweils Zugang zum Gebäude respektive einer der Garagen. Er klaute vor allem mehrere hundert Franken Bargeld. Auch schnappte er sich mehrmals ein Auto, machte damit eine kleine Spritzfahrt und stellte es wieder zurück. Der Sachschaden, den er bei den Einbrüchen verursachte, beläuft sich insgesamt auf mehrere Tausend Franken.

Jugendanwaltschaft übernimmt den Fall

Nun muss er sich nicht nur wegen Einbruch- und Fahrzeugdiebstählen, sondern auch wegen Fahrens ohne Führerausweis vor der Jugendstrafrechtspflege des Kantons Zürich verantworten. Diese hat den Fall übernommen, obwohl er bereits mündig ist.

Der Grund: Wenn gegen eine Person schon seit vor dem 18. Geburtstag ein Verfahren läuft, wird diese, falls es nochmals zu einer Verhaftung kommen sollte, direkt der Jugendstrafrechtspflege übergeben. Das bestätigt die Jugendanwaltschaft der "Limmattaler Zeitung".

Also kann man davon ausgehen, dass der junge Schweizer wohl schon vor Dienstagabend mit der Polizei in Kontakt gekommen ist.

Patrik Killer, Mediensprecher der Jugendanwaltschaft Stadt-Zürich, sagt: "Falls es zu einem Verfahren kommen sollte, wird er nach Erwachsenenstrafrecht belangt, es würde jedoch berücksichtigt, dass er bei einem Teil der Taten noch nicht mündig war."

Jedoch könnte sich die Jugendanwaltschaft auch anderen Mitteln bedienen wie einer fürsorglichen Unterbringung oder persönlicher Betreuung.