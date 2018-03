Mit dem Urteil war am Schluss niemand der Betroffenen ganz zufrieden oder unzufrieden: Wegen versuchter Nötigung verurteilte das Bezirksgericht Meilen am Montag den Präsidenten des Limmattaler Gewerbeverbands, Gregor Biffiger, zu einer Busse von 1500 Franken sowie zu einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 100 Franken. Gleichzeitig sprach ihn das Gericht aber vom Vorwurf der üblen Nachrede und der Verleumdung frei.

Dieser letztere Vorwurf bezog sich insbesondere auf einen Satz, den Gregor Biffiger am 8. September 2016 im Editorial der «Limmattaler Gewerbezeitung» geschrieben hatte. In diesem Editorial nannte er die Namen der beiden Frauen, die auf dem Dietiker Statthalteramt gearbeitet und sich gegenüber dem stellvertretenden kantonalen Ombudsmann zur Arbeitsweise des Statthalters Adrian Leimgrübler geäussert hatten – auf dieses Whistleblowing hin strengte der stellvertretende kantonale Ombudsmann bei der Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren gegen Leimgrübler an. Die im Raum stehenden Vorwürfe führten letztlich dazu, dass Justizdirektorin Jacqueline Fehr (SP) Leimgrübler fristlos aus dem Amt entliess. In eben diesem Editorial, in dem Biffiger die Namen der beiden Frauen nannte, schrieb er: «Die Aussagen der beiden Frauen haben sich klar als falsche Anschuldigung herausgestellt.»

Das Problem: Falsche Anschuldigungen sind ein Straftatbestand gemäss Strafgesetzbuch. Da die beiden Frauen aber gar nie wegen falscher Anschuldigung verurteilt wurden, entbehrte dieser Satz von Biffiger in diesem strafrechtlichen Sinne der entsprechenden juristischen Grundlage. Ein Umstand, der dem Juristen Gregor Biffiger, der früher im Aargau als Bezirksrichter tätig war, hätte bewusst sein müssen, argumentierten die Anwälte der beiden Privatklägerinnen.

«En passant gemachte Aussage»

Die Meilemer Einzelrichterin Susanne Zürcher kam nun aber zum Schluss, dass der durchschnittliche Leser des Biffiger-Blatts sich nicht bewusst sei, dass «falsche Anschuldigung» ein Straftatbestand ist. Daher sei das Editorial nicht so zu interpretieren, dass Biffiger den beiden Ex-Mitarbeiterinnen des Statthalteramts widerrechtlich einen Straftatbestand vorgeworfen hatte. Anders hätte es sich verhalten, wenn Biffiger statt von «falscher Anschuldigung» zum Beispiel von Diebstahl oder Vergewaltigung geschrieben hätte – hier wäre sofort der ganzen Leserschaft klar, dass es sich um Straftatbestände handelt, führte Richterin Zürcher aus.

Weiter wies sie darauf hin, dass die entsprechende Passage im Gesamtkontext des Textes zu sehen sei, der im Wesentlichen eine Kritik an der Zürcher Justizdirektion gewesen sei. «Die en passant gemachte Aussage (bezüglich der falschen Anschuldigung, Anmerkung der Redaktion) stellt für sich alleine keine Ehrverletzung dar», schloss Zürcher. Und fügte an, dass die Kampagne, die Biffiger gegen die beiden Privatklägerinnen geführt haben soll, nicht Bestandteil des Verfahrens sei.

Die Richterin selbst war vor dem Verfahren auch ins Visier geraten. Biffiger, ehemaliger Aargauer SVP-Grossrat, hatte gegen sie ein Ausstandsbegehren wegen Befangenheit angestrengt, da Zürcher wie Fehr SP-Mitglied ist. Das Obergericht lehnte das Begehren ab. Und nun hat die SP-Richterin Biffiger teilweise freigesprochen.