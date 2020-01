Sie ist heute ein Jahrhundert alt— Zufriedenheit ist Sophie Ebneters Rezept für ein langes Leben

Dass sie einmal 100 Jahre alt wird, damit hat Sophie Ebneter nicht gerechnet. «Ich ahnte jedoch, dass ich alt werde. In meiner Familie haben viele ein hohes Alter erreicht», sagt die Seniorin und fügt an: «Ich habe in meinem Leben in jeder Beziehung Glück gehabt, beruflich und familiär.» Ebneter sitzt an ihrem Esstisch in ihrer 3,5-Zimmer-Wohnung im Geroldswiler Dorfzentrum. Ihr gegenüber hängt ein eingerahmtes Bild. Es ist ein Gedicht ihres verstorbenen Ehemanns Dölf. «Miinere liebe Söphie es Dankeschön und herzlichi Gratulation zu dim 80. Geburtstag», steht in roten und schwarzen Lettern geschrieben. Das Geschenk erhielt Ebneter vor genau 20 Jahren.

Heute feiert sie ihren 100. Geburtstag. Ein Jahrhundert Lebenszeit schaffen nur die wenigsten. Ein besonderes Ereignis nicht nur für die Jubilarin selbst, sondern auch für die Gemeinde Geroldswil. Deshalb liessen es sich Gemeindepräsident Michael Deplazes und Sozialvorsteherin Veronika Neubauer nicht nehmen, der rüstigen Seniorin einen Besuch abzustatten.

Seit Kindheit ist Neubauer mit der Jubilarin verbunden

Die Begrüssung von Neubauer und Ebneter fällt innig aus. «Sophie kennt mich seit dem ich auf der Welt bin», sagt Neubauer. Ihr Vater und Ebneters Ehemann waren Freunde und Arbeitskollegen, beide arbeiteten als Zugführer bei den SBB.

Am 31. Januar 1920 wurde Sophie Ebneter im thurgauischen Diessenhofen geboren. Mit ihren Eltern Sophie und Karl Hugi sowie ihren drei jüngeren Geschwistern zog sie im Kindergartenalter nach Winterthur. «Ich wollte Nähschullehrerin werden.» Die Gewerbeschule brach sie jedoch ab. «Meine Eltern mussten sparsam sein, deshalb wollte ich mein eigenes Geld verdienen», sagt Ebneter.