Die Glocken der reformierten Kirche in Bergdietikon läuten. Barb Streuli sitzt auf einem weissen Ledersofa in ihrem Wohnzimmer und schaut aus dem Fenster. Der Spitz des Aussichtsturms auf dem Üetliberg schimmert durch den dunstigen Himmel. In der Ferne sind Höngg und Oberengstringen zu erkennen. Streuli krault ihrer Mischlingshündin Joya den Nacken und nippt an einer Tasse Kaffee. Dass die 72-Jährige im Januar in St. Gallen auf der Notschlafstelle einen Schlafplatz suchte, scheint bei diesem idyllischen Anblick unvorstellbar.

Die Bergdietikerin nahm Anfang Jahr an einem Sozialexperiment teil, das derzeit im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt wird. In der vierteiligen Sendung «Stutz um Stutz» versuchen Streuli und drei Mitstreiter während fünf Tagen mit 100 Franken ohne Handy und sonstige Hilfsmittel in einer fremden Stadt über die Runden zu kommen und dabei möglichst viel Geld zu generieren. Zu ihren Aufgaben gehören aber auch, einen Schlafplatz zu suchen und Essen zu organisieren. Wer am Schluss am meisten Geld im Portemonnaie hat, erhält das Geld aller Mitstreiter.