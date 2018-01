Ja, aber nur zu unseren Bedingungen: Das sagt die Zürcher Planungsgruppe Limmattal (ZPL), ein Zweckverband aller Gemeinden im Bezirk Dietikon, zum 90-Millionen-Landkauf der Limeco. Auf dem Gelände der heutigen Coop-Verteilzentrale in Dietikon-Silbern soll eine neue Kehrichtverwertungsanlage (KVA) entstehen, weil die alte 2035 ersetzt werden muss. Über den dafür nötigen Landkauf werden die Limmattaler am 10. Juni abstimmen können.

«Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ausgeschlossen»

Jetzt schaltet sich also die ZPL auf der Pro-Seite in den Abstimmungskampf ein. Trotz ihrem Ja zum Landkauf will sie aber keine 160 000-Tonnen KVA, sondern nur eine 120 000-Tonnen-Anlage. Diese Zahl hat kürzlich auch der Stadtrat Dietikon in seinem Landkaufs-Antrag an das Parlament so geschrieben. Ein Problem, denn die Betreibergesellschaft Limeco, die acht Limmattaler Gemeinden gehört, plant nach wie vor mit der 160 000-Tonnen-Grossanlage. Stefano Kunz (CVP), Schlieremer Stadtrat und Verwaltungsratspräsident der Limeco, erfährt von der Limmattaler Zeitung von der Medienmitteilung der ZPL. Er sagt: «Für uns ist eine 120 000-Tonnen-KVA aus betriebswirtschaftlicher Sicht ausgeschlossen. Und wir sind einer betriebswirtschaftlichen Führung verpflichtet.» Der Gemeinderat Urdorf lehnt den Landkauf bisher als einzige Exekutive rundweg ab und lässt sich vom ZPL-Plan nicht umstimmen. Für ihn ist die Notwendigkeit der Erweiterung nicht belegt.