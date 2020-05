«Zusammenspiel und Kameradschaft sind uns wichtig» – Schwyzerörgeli-Gruppe feiert 30-jähriges Jubiläum

Nebst Auftritten an eidgenössischen Volksfesten, wie dem auf der Riederalp oder in Bulle. Spielte die Gruppe auch immer wieder im Limmattal auf. An der Stubete oder am Fête de la musique waren sie regelmässig gesehene Gäste. Bader blieb besonders ein Erlebnis hängen. Einmal war die Gruppe an einer Neujahrsfeier in Birmensdorf eingeladen. Aufgrund der Festtagsabwesenheiten war die Gruppe von 28 auf 18 Personen geschrumpft. «Man spielte folglich nicht mehr neben dem gewohnten Sitznachbar, das war eine Herausforderung, aber es gelang», sagt Bader.

Es sei ein wenig eine traurige Zeit. «Und es stinkt uns allein zu üben», sagt Bader. Doch dass die Formation der 28 Örgeler von denen die Mehrheit über 65 Jahre alt ist, sich momentan nicht zum gemeinsamen üben treffen kann, versteht sich von selbst. Doch die Musikanten sitzen nicht untätig herum. Sie packten ihre Schwyzerörgeli und setzten sich nach draussen in die Natur und übten im erlaubten Abstand von zwei Metern ihre Stücke ein. «Manchmal blieben einige Waldspaziergänger stehen und hörten uns zu, es war eine schöne Erfahrung», sagt Bader. Trotzdem vermisst sie das Üben in der grossen Gruppe. Beim «Örgelen» gehe es nicht nur um die Musik: «Zusammenspiel und Kameradschaft sind uns sehr wichtig», sagt Bader.

«Wir können einander tragen»

In der Schwyzerörgeli-Gruppe soll jeder mitspielen können. Da die Gruppe eine Grossformation ist, kann sie auch Leute aufnehmen, die noch nicht so sattelfest in ihrem musikalischen Können sind. «Wir können einander tragen», sagt Bader. Aktuell sei die Gruppe konstant und bringe ein gutes Level auf die Bühne. Das liegt auch an der Förderung von Dominik Heller, der die Gruppe seit 2018 als musikalischer Leiter begleitet. Auch wenn die Formation momentan ziemlich konstant sei, rechnet Bader künftig doch mit einigen altersbedingten Abgängen. «Doch ich bin zuversichtlich, dass auch wieder Jüngere nachrutschen», sagt sie.

Nach einer Pause trat Bader das Amt zum zweiten Mal an

Baders Lieblingslied heisst «Zyt zum heiga». Das Lied ist ein langsamer Tanz, den die Schwyzerörgeli-Gruppe bereits seit vielen Jahren spielt. Das sei schon fast bezeichnend für die Situation, in der sie sich nun als Präsidentin befinde. «Ich habe Fluchtgefühle», sagt sie. Eigentlich habe sie den Posten bereits 2011 abgeben wollen. Damals war jedoch niemand bereit die Nachfolge anzutreten. Und gleichzeitig löste sich auch der Vorstand auf. «Ich wollte nicht, dass die Gruppe, nach jahrelangen Einsatz auseinanderfällt», sagt sie. So habe sie den Posten noch einmal übernommen.

Nächstes Jahr wolle sie das Amt aber definitiv abgeben, dieses Mal ist bereits für einen Nachfolger gesorgt. So könne sie sich mehr ihren Freunden, dem Garten und Handarbeiten widmen. «Es wird ein wenig ein Neuanfang», sagt Bader. Trotzdem kommt sie nicht ganz von der Gruppe los: als Musikantin wird sie den Schwyzerörgeli Spielern weiterhin erhalten bleiben. Es gehe um mehr als Musik. Beispielsweise die Jubiläumsreise will sie wenn nicht als Präsidentin, so doch als Musikerin nächstes Jahr miterleben.