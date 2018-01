Das Element Wasser verbindet Julia Tobler mit Freiheit, Schwerelosigkeit und Kraft. Das Meer fühle sich an wie ein zu Hause. Die Farbe des Wassers widerspiegelt sich nicht nur in den grossen, glasklaren Augen der 26-jährigen Zürcherin. Der Stein des Schildkrötenanhängers an ihrer Halskette leuchtet in derselben. Ein Seestern, eine Muschel und eine weitere Schildkröte zieren ihre Ohren. In ihrem braunen Haar schimmern einzelne goldene Strähnen. Sie verraten, dass Tobler erst vor kurzem aus dem Süden zurückgekehrt sein muss. In Ägypten hat die Apnoetaucherin die vergangenen drei Monate trainiert.

Im Dezember hat sie dort bei einem Wettkampf den Schweizer Rekord in der Tieftauchdisziplin mit konstantem Gewicht gebrochen. Bei dieser Sportart versucht die Taucherin mit nur einem Atemzug, in die vor dem Tauchgang festgelegte Tiefe und wieder zurück zu tauchen. Zur Überwindung des Anzugauftriebs werden bei Toblers Disziplin Gewichte an einem Gurt um die Hüften getragen. Die Taucherin muss diese aus eigener Kraft wieder zur Oberfläche bringen. Toblers Marke liegt bei 55 Meter Tiefe. Die Strecke lege sie in weniger als zwei Minuten zurück. «Ich bin bekannt dafür, schnell zu tauchen», sagt sie.