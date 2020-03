Roller-Unfall fordert Todesopfer: 55-jähriger Fahrer an Folgen seiner Verletzungen gestorben

Der 55-jährige Vater, der am Sonntag bei einer Töff-Lernfahrt mit seinem 19-jährigen Sohn verunfallte, ist gestorben. Der Mann sei am Montag seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Kantonspolizei am Dienstag mit.

Der 19-Jährige geriet mit dem Roller aus noch unbekannten Gründen in einer Linkskurve auf den Grünstreifen. Danach kollidierte er mit einem Baumstrunk und einem Baum. Während der Sohn mittelschwer verletzt wurde, erlitt sein Vater sehr schwere Verletzungen.