«Der Baum hat den Transport sehr gut überstanden. Die Bedingungen sind sensationell», sagt Andreas Bernauer, der als Projektverantwortlicher der BMB Group die Schlieremer Rotbuche verpflanzt hat. Am Montag wurde der Baum im Schritttempo per Lastwagen vom Stadtplatz, wo er dem Bau einer Haltestelle der Limmattalbahn im Weg stand, 150 Meter nach Westen versetzt. Dort wurde er in eine vom Teer befreite Fläche der Ringstrasse verpflanzt.

Die Buche verlangt noch intensive Nachpflege: Momentan arbeiten laut Bernauer vier Personen daran, dass die Buche optimal gedeihen kann. So wird der Baum in der nächsten Zeit mit 1000 Litern gewässert. Ausserdem bekam er eine Wellness-Behandlung mit stark mineralhaltiger Erde, damit er genug Nährstoffe erhält. Die Buche steht aber momentan wegen des Transportes noch nicht so stabil wie bisher. Deshalb sollen jetzt Stahlseile angebracht werden, die verhindern, dass der Baum von Schnee und Wind schiefgestellt wird. Die Verankerung solle fünf Jahre bestehen bleiben, bis die Wurzeln wirklich fest angewachsen sind, so

Bernauer.

Die Buche ist bereits 70 bis 80 Jahre alt. Bernauer ist für den berühmtesten Schlieremer Baum zuversichtlich: «Die Bedingungen, die sie jetzt hat, sind wirklich aussergewöhnlich gut, deshalb ist es durchaus möglich, dass sie weitere 80 Jahre überlebt.» (LEI)