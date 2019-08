Das Schlierefäscht steht bereits in den Startlöchern. Höchste Zeit, einen Blick auf den Nachhaltigkeitsbarometer des zehntägigen Festes zu werfen. Sabrina Berri ist verantwortlich für den Bereich Finanzen und Gastronomie. Sie erklärt, was sich in den letzten Jahren am Schlierefäscht verändert hat und weshalb nun Komposttoiletten aus Holz auf dem Festgelände stehen werden.



Um die Öko-Bilanz zu verbessern, setzen viele Feste auf Mehrweggeschirr. Springt das Schlierefäscht auf diesen Zug auf?

Sabrina Berri: Ja, wir benutzen Geschirr mit Depot. Die Firma Cup Systems AG stellt zwei Container auf dem Festplatz auf. Bei diesen können die Gastropartner und Marktfahrer einerseits neues Geschirr beziehen und andererseits benutztes Geschirr zurückbringen.

Wie kam diese Neuerung bei den Gastrobetrieben an?

Wir mussten das Konzept erst einmal gut erklären. Doch bei den meisten wurde es schnell akzeptiert. Es gibt natürlich Gastropartner, die ihr eigenes Geschirr benutzen. Das ist in Ordnung, wir wollen einfach auf Wegwerfgeschirr verzichten. Das wurde bereits so in der Leistungsvereinbarung mit der Stadt Schlieren abgemacht.

Gab es in früheren Jahren auch schon Mehrweggeschirr?

Wir hatten zuvor auch schon Depot, aber nur auf Pet-Flaschen. Dieses Mal betrifft es das ganze Geschirr.