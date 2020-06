Schutz der Tippgeber gewährleistet: Stadt Zürich schafft Anlaufstelle für anonyme Whistleblower

Glücklicherweise seien solche Fälle selten, betonte die Stadt in einer Mitteilung vom Mittwoch. Doch auch innerhalb der städtischen Verwaltung könnten unlautere Motive, Gesetzeswidrigkeiten oder kriminelle Energien auftreten.

Anonym einen Tipp per Internet zu geben, war bei der Stadt Zürich bisher aber nicht möglich. Die neue Plattform soll nun internen und externen Tippgebern die Gelegenheit bieten, ihre Meldungen an die Finanzkontrolle zu übermitteln und anonym in Dialog zu treten.