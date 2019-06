In der Nähe vom Urdorfer Bahnhof wird es diesen Samstag laut, denn

die Kita Limminäscht feiert ihr 10-jähriges Jubiläum. Mit einer Hüpfburg, Schminkstunden und Ballonkünstlern lädt die Kindertagesstätte zum Feiern ein. Jung und Alt kommen auf ihre Kosten: Hotdogs, Popcorn und Getränke sollen den Hunger stillen. «Bei der Gelegenheit können wir den Besuchern einen Einblick in unsere Kita gewähren», sagt Claudia Stämpfli. Zusammen mit Kristina Meier leitet sie die Kita.

In den vergangenen zehn Jahren habe sich viel verändert. «Bei der Gründung vor 17 Jahren war die Kita nur für die Kinder der Spital-Mitarbeiter gedacht», erklärt Co-Leiterin Stämpfli. Zur Anfangszeit war die Kita noch in der Nähe des Spitals Limmattal in Schlieren. Sieben Jahre später hätten sich die Bedürfnisse der Spital-Arbeiter geändert und die Nachfrage sei stetig zurückgegangen. «Deswegen wurde dann entschieden, dass es eine Kita werden sollte, die für alle gedacht ist.» Obwohl der Standort von Schlieren nach Urdorf wechselte, ist die Kita sehr nah am Spital Limmattal geblieben. Und noch immer seien einige der 22 Kita-Plätze für sogenannte Spitalkinder reserviert. «Jetzt ist es aber nur noch ein kleiner Teil», sagt Stämpfli.

Individuum statt Kollektiv

Die Kita gehört zu der «Pop-e-Poppa-Gruppe», die in der Schweiz mittlerweile 44 Kindertagesstätten zählt. Die Kitas arbeiten mit dem deutschen Infans-Konzept, das die Frühpädagogik umfasst. «Das heisst, dass wir auf die individuellen Interessen und Begabungen der Kinder eingehen. Es geht um das Kind als Individuum, nicht um das Kollektiv», erklärt die Co-Leiterin. Das Konzept sei der heutigen schnelllebigen Zeit angepasst. Laut Stämpfli und Meier gehen Erzieherinnen heute viel mehr auf die Bedürfnisse der Eltern ein als früher. «Vor zehn Jahren war diese Art von Erziehung noch nicht so ausgeprägt», sagt Stämpfli. Sie weiss, wovon sie redet, denn sie ist seit 16 Jahren in der Branche tätig. Neben ihrer Position als Co-Leiterin betreut sie innerhalb der Kita auch eine Gruppe.