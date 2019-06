Mitte Juni muss sich vor dem Bezirksgericht Dietikon ein 56-jähriger Schweizer verantworten, dem die Straftatbestände qualifizierter Raub, mehrfache und teilweise qualifizierte sexuelle Nötigung, schwere Freiheitsberaubung und mehrfacher Diebstahl vorgeworfen werden. Die kantonale Staatsanwaltschaft für Gewaltdelikte hat im September letzten Jahres Anklage gegen den Mann erhoben.

Nachdem er Anfang Mai 2017 verhaftet wurde, sass er bis Anfang November 2017 in Haft, dann trat er den vorzeitigen Straf- und Massnahmenvollzug in einer psychiatrischen Klinik an, steht in der Anklage.

Brutal gefesselt

Weiter schreibt die kantonale Staatsanwaltschaft für Gewaltdelikte, was sie dem Mann vorwirft. Im Limmattal soll er eine Frau weit über dem Pensionsalter überwältigt haben. Er soll dafür auch ein Messer zu Hilfe genommen und die Hände der Frau auf schmerzhafte Art und Weise auf dem Rücken zusammengebunden haben. Dann soll er sich sexuell an ihr vergangen haben. Er soll sie auch mit dem Tod bedroht haben. So steht in der Anklageschrift, dass er ein Kissen zur Hand genommen haben und ihr sinngemäss zu verstehen gegeben haben soll, dass er ihr das Kissen aufs Gesicht halte, wenn sie nicht ruhig sei.