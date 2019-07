Das Gebäudetechnik-Unternehmen Meier Tobler in Schwerzenbach (Bezirk Uster) geriet ins Fadenkreuz von Hackern: Ein Cyberangriff legte letzte Woche die Firma mit über 1300 Angestellten lahm. Hacker hatten sich Zugriff auf die Systeme verschafft und diese so verschlüsselt, dass sie nicht mehr funktionierten. Das Unternehmen konnte erst gestern Morgen den Betrieb langsam wieder aufnehmen. So liefen die für die Arbeiten notwendigen Betriebssysteme wieder. Heute Dienstag sollen die ersten Lieferungen wieder ausgeführt werden können. Einige andere Systeme, wie beispielsweise die Zeiterfassung der Mitarbeiter, funktionieren dagegen noch nicht.

Die Firma Meier Tobler wurde Opfer eines Cyberangriffes. Wie schätzen Sie den Fall ein?

Max Klaus: Wir wissen, dass es sich um einen Kryptotrojaner handelt, der Daten verschlüsselt. Ein solcher Virus kann ein Unternehmen, wie im Fall von Meier Tobler, wo bis auf den Onlineshop alles lahmgelegt wurde, heftig treffen.

Haben Sie im Fall Meier Tobler Ermittlungen aufgenommen?

Die Untersuchung obliegt der Kantonspolizei. Melani hat keinen Ermittlungsauftrag.

Gemäss der Kantonspolizei häufen sich Cyberangriffe gegen KMU und Grossunternehmen mit einer sogenannten Ransomware. Was ist darunter zu verstehen?

Dies ist ein Schädling, der erpresserische Forderungen stellt. Dieser ist beispielsweise in einem Mailanhang oder einem Link versteckt. Sobald man diesen Anhang öffnet, verbreitet sich der Virus im System. Ob im Fall von Meier Tobler Lösegeldforderungen eingegangen sind, ist uns zurzeit nicht bekannt.

Sollten Firmen das geforderte Lösegeld zahlen?

Wir raten generell von Lösegeldzahlungen ab. Es gibt keine Garantie, dass die betroffenen Firmen danach wieder an die Daten kommen. Zudem unterstützen sie dadurch die Angreifer, die mit der Zahlung ihre Technologie ausbauen können.

Wie können sich Unternehmen gegen solche Angriffe schützen?

Ein tägliches Back-up der Daten ist wichtig. Es lohnt sich auch, verschiedene Datensicherungen auf externen Festplatten zu speichern. Zudem können Firmen eine Cyber-Versicherung abschliessen. Viele Unternehmen stellen Kosten-Nutzen-Rechnungen auf und entscheiden sich für oder gegen eine Cyber-Versicherung.

Wie sollte ein Unternehmen im Angriffsfall handeln?

Dazu gibt es widersprüchliche Meinungen. Eine Option wäre, die Geräte sofort vom Netz zu trennen. Dadurch könnten aber wichtige Daten für eine allfällige Strafverfolgung verloren gehen. Am besten setzt man sich mit einem professionellen IT-Unternehmen in Verbindung, um die infizierten Geräte neu aufzusetzen, und reicht danach Strafanzeige gegen unbekannt ein.

Kann man die anonymen Täter überhaupt ausfindig machen?

Die Kantonspolizei Zürich, in deren Zuständigkeit der Angriff auf Meier Tobler fällt, verfügt über Spezialisten im Cyber-Bereich. Die Ermittlungsarbeit ist aber nicht einfach. Die Hacker wissen genau, wie sie ihre Spuren verwischen können, und sie werden deshalb leider selten verhaftet.

Was sind die Motive der Hacker?

Die meisten wollen durch einen Angriff Geld verdienen oder wichtige Informationen stehlen. Es gibt aber auch sogenannte Hacktivisten, die eine Seite hacken, um politische Propaganda zu verbreiten. Als Beispiel fällt mir da die Badi Wülflingen ein. Deren Website wurde vor einiger Zeit von türkischen Aktivisten gehackt und mit einer türkischen Flagge in der Form der Schweiz versehen.

Wie viele solcher Cyberangriffe verfolgen Sie pro Jahr?

Im vergangenen Jahr erreichten uns rund 9000 Meldungen. Dabei registrieren wir jedoch alle Arten von Meldungen. Vom einfachen Spam-Mail bis hin zu grösseren Fällen, wie beispielsweise dem Angriff auf Meier Tobler.

Gehen Sie davon aus, dass Hackerangriffe mit der fortschreitenden Digitalisierung zunehmen werden?

Ich glaube nicht unbedingt an eine Zunahme. Die Angriffe werden aber immer professioneller. Im Gegensatz zu früher sind die Hacker-Mails heute in einwandfreiem Deutsch verfasst. Zudem gibt es einen Trend, dass Angriffe meistens mit einem Grossereignis wie einer Naturkatastrophe zusammenhängen. Da erreichen die Hacker die Leute vielmals mit einem Spendenaufruf, hinter dem sich eine Schadsoftware versteckt.