Sie betreut seit sieben Jahren Brustkrebspatientinnen im Brustzentrum im «Limmi» und nahm das Angebot 2018 ins Veranstaltungsprogramm auf. Zuvor mussten interessierte Patientinnen die Workshops im Triemli Spital oder im Universitätsspital in Zürich besuchen.

«Unser Ziel ist, das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl der Patientinnen zu stärken und ihnen zu zeigen, wie man mit einfachen Mitteln den sichtbaren Spuren der Behandlung entgegenwirken kann», sagt Baumann. Sie engagiert sich seit 2006 ehrenamtlich für die Stiftung und ist Teamleiterin und Programm Managerin in der Deutschschweiz.

Die Stiftung «Look Good Feel Better» führt seit 13 Jahren an über 50 Kliniken und Spitälern in der Schweiz kostenlose Kurse für Krebsbetroffene in medizinischer Behandlung durch. «Die Therapien von Krebspatientinnen und -patienten können das Hautbild verändern und der Verlust der Haare, der Brauen und Wimpern können das Aussehen stark beeinträchtigen», sagt Erika Baumann von «Look Good Feel Better». Das könne zu grosser Verunsicherung führen.

Die Atmosphäre an den Anlässen sei jeweils gelöst und heiter. Die anfängliche Skepsis verwandle sich in Begeisterung. «Am Anfang kommen die Teilnehmerinnen mit ihren Perücken zum Workshop. Irgendwann fühlen sich viele so wohl, dass sie sie ablegen», sagt die Breast Care Nurse.

Zwei Mal jährlich finden die Workshops statt. Der nächste am 21. März. Was Röthlisberger ein bisschen Sorgen bereitet, ist die Teilnehmerzahl. «Bisher haben sich nur drei Frauen angemeldet», sagt sie. Ideal wären zehn bis zwölf Teilnehmerinnen. «Den letzten Kurs besuchte nur eine Person. Wenn das so weiter geht, können wir den Anlass nächstes Jahr nicht mehr im ‹Limmi› organisieren. Der Aufwand wäre zu gross», sagt Röthlisberger. Sie hoffe aber sehr, dass sich das Blatt noch wende.

An anderen Kliniken und Spitälern seien die Kurse gut besucht, sagt Röthlisberger. Wieso das im Spital Limmattal nicht der Fall ist, kann sie sich nur schwer erklären. Einzig, dass zwei Kurse pro Jahr wohl etwas zu wenig seien, oder zeitlich zu weit auseinander liegen würden. «Wenn jemand die Therapie im Dezember beendet und der nächste Workshop erst im März stattfindet, besucht die Patientin den Kurs eher in einem anderen Spital», sagt Röthlisberger.

Deshalb überlegt sie sich, ob noch ein weiterer Termin angeboten werden soll. «Es wäre wirklich schade, wenn wir damit aufhören müssten. Der Workshop fördert die Lebensfreude und den Lebensmut der Patientinnen und leistet somit einen Beitrag zum Heilungsprozess.