Der Bereich Finanzen der ZFF AG werde in Zukunft vom neuen Festivalleiter Christian Jungen verantwortet, teilte das Festival am Donnerstag in einem Communiqué mit.

Seit April 2019 ist bekannt, dass die derzeitigen Co-Direktoren und ZFF-Gründer Nadja Schildknecht und Karl Spoerri ihre operative Tätigkeit per Dezember 2019 beenden und ihr Engagement für das Festival im folgenden Jahr auf strategischer Ebene im Verwaltungsrat fortsetzen werden.

Das diesjährige 15. Zurich Film Festival findet vom 26. September bis 6. Oktober statt. Das Programm wird am 12. September veröffentlicht.