Noch geht es zwei Monate, bis die Birmensdorferinnen und Birmensdorfer an der Urne über die Einzelinitiative zur Schaffung einer Einheitsgemeinde befinden. Bei der Abstimmung am 1. September geht es noch nicht darum, ob die Einheitsgemeinde gebildet werden soll, sondern lediglich um die Erheblichkeitserklärung der Initiative, also darum, ob überhaupt eine neue Gemeindeordnung erarbeitet werden soll.

Kürzlich veröffentlichten die Behörden im Gemeindeblatt ihre Haltungen zur Vorlage. Dabei zeigt sich dasselbe Muster, wie es bislang aus anderen Gemeinden zu beobachten war, die über eine Fusion des schulischen mit dem politischen Gut zu befinden hatten. Während die politische Gemeinde dem Ansinnen jeweils positiv gegenübersteht, lehnen es die Schulgemeinden vehement ab.

Die Primarschule stellt sich dabei auf den Standpunkt, dass man ein Gewinnerteam nicht auswechseln sollte. «Wie die Primarschule im Moment organisiert ist, funktioniert sehr gut.» Bei der Vermutung der Befürworter der Initiative, die Schulpflege könne sich nach einem Zusammenschluss auf ihre Kernaufgaben konzentrieren, sei ein Trugschluss, da die Aufgaben verkompliziert würden. Zudem hätten die Bürger heute die Möglichkeit entscheidenden Einfluss auf die Bildung zu nehmen, da die Primarschule über ein separates Budget verfügt. Auch ohne einen Zusammenschluss würden Synergien zwischen der Primarschulgemeinde und der politischen Gemeinde bereits heute genutzt und weiter ausgebaut, schreibt die Primarschulpflege weiter.

Schul-Anliegen erhalten Konkurrenz

Die Sekundarschulpflege wird sogar noch ein wenig deutlicher. «Die Schulpflege würde auf eine Kommission degradiert», schreibt sie und befürchtet, dass man im Gemeinderat untergehen könnte. «Er beantragt der Gemeindeversammlung das Budget. Die Bedürfnisse der Schule treten in direkte Konkurrenz zu den übrigen Gemeindeaufgaben.»

Aus Sicht der Sekundarschulpflege kommt noch ein weiterer Faktor erschwerend hinzu. So müssen für eine Einheitsgemeinde die Gebiete der Schulgemeinde und der politischen Gemeinde deckungsgleich sein. Da Birmensdorf die Sek gemeinsam mit Aesch betreibt, ist dies nicht gegeben. Nach einer allfälligen Auflösung der Kreisgemeinde könnten Aescher Schülerinnen und Schüler mit einem Anschlussvertrag zwar weiterhin in die Birmensdorfer Sek. «Die Aescher Stimmberechtigten verlieren aber ihr aktives und passives Stimm- und Wahlrecht. Der Wegfall des finanzstarken Aesch wird gemäss einer extern in Auftrag gegebenen Studie den Steuerertrag empfindlich schmälern», schreibt die Sekundarschulpflege. Und: «Einsparungen, die eine daraus resultierende Steuererhöhung verhindern würden, sind innerhalb des Schulbetriebs kaum möglich.»

Der Aescher Gemeinderat und die Aescher Primarschulpflege äussern sich ebenfalls zum Vorhaben: «Wir finden es bedenklich, der Aescher Stimmbevölkerung die demokratischen Mitwirkungsrechte an der Sekundarschule zu entziehen. Die Kreisgemeinde ist eine gut funktionierende Organisation, es besteht kein Anlass, diese aufzugeben», lassen sich die beiden Aescher Gremien zitieren.

Ein neues Fundament?

Kurz und knapp argumentiert der Birmensdorfer Gemeinderat in seiner Stellungnahme. Zwischen der Schulgemeinde und der politischen Gemeinde bestehe eine grosse Abhängigkeit: «Dabei geht es meistens ums Geld. Denn die Infrastruktur der Schule braucht Platz und kostet viel.» Mit einer Einheitsgemeinde werde das Fundament gelegt, dass Gemeinde und Schulen Herausforderungen gemeinsam angehen können. «Doch erst mit der Ausarbeitung der Gemeindeordnung wird diese Zusammenarbeit konkret, detailliert und verbindlich. Daher befürworte der Gemeinderat die Vorlage.