So vielfältig wie die Stadt: 7 Musiktipps aus Dietikon, die Sie kennen sollten – von Death Metal bis Hip-Hop

Azrael Metalbands mit Namen wie Azrael gibt es wie Sand am Meer. Aber musikalisch stechen die Dietiker aus der Masse heraus. Auf dem 1995 erschienenen – und einzigen – Album der Metaller ist ein sauber produzierter Death Metal zu hören, der eine ungemeine Präzision des Schlagzeugers mit klassischen Thrash-Riffs im Stil der 80er Jahre mischt. Hinzu kommen unkonventionelle Songstrukturen, eine sehr kalte Klangfarbe des Basses und abrupte Tempowechsel – das Album hat daher durchaus mehr Aufmerksamkeit verdient.

YAEP Lesern der Limmattaler Zeitung dürfte Johannes Küng eher wegen seiner Tätigkeit als SP-Gemeinderat in Dietikon oder als Mitgründer eines Kaffee-Onlineshopsein Begriff sein. Allerdings betätigt sich der Dietiker auch musikalisch als Teil des ugandisch-Schweizerischen Kollektivs YAEP (Young Artists Exchange Project), das gekonnt Hip-Hop mit Dancehall fusioniert. Das Resultat sind lockere Beats und sonnige Vibes zu Themen wie das gemeinsame Musikmachen – gerade richtig, um den Herbstmonaten mehr Schwung zu verleihen.

Xen Über Dietiker Musik zu schreiben, ohne Xen zu erwähnen, würde an ein Sakrileg grenzen. Der Dietiker gehört zu den ganz Grossen in der Schweizer Musikszene, klettert regelmässig in die Top 5 der Schweizer Charts und rappt mittlerweile mit Stars wie Sido oder Bligg. Persönliche Texte über das Leben in der Agglo und seine Erfahrungen als Secondo machen ihn mit hochwertig produzierten Trap-Beats und einer tiefen, donnernden Stimme zu einem hervorragenden Aushängeschild der Dietiker Musikszene.

Ieri Ieri mag derzeit noch ein Geheimtipp in der Schweizer Produzentenszene sein, doch seine Beats wird man sicher schon bald auf grösseren Bühnen hören. Sie zeichnen sich durch in Reverb getauchte, saitenähnliche Synths aus, die er gekonnt mit gängigen 808s und ratternden Hi-Hats kontrastiert. Das Resultat sind Tracks, die treibend und ruhig zugleich sind; also sowohl zu einer gemütlichen Runde am See, als auch in einen Klub passen. Dieses Jahr erregte der Dietiker mit seinem Beat für den Track «Gut Feeling» des Schwyzer Rappers Usually Modest Aufsehen.

Brutal God Brutal God schaffen einen meisterhaften Spagat zwischen verschiedenen Metal-Sparten. Während gewisse Riffs eher dem Doom zuzuordnen sind, bedienen sie sich gelegentlich auch Elementen des Thrash und Death Metals. Omnipräsent sind jedenfalls ein durchweg starker Groove und ein exzellentes Drumming, das mit dynamischen Fills besticht und nicht selten auch in brutale Blastbeats mutiert. Diese Vielfalt und Experimentierfreudigkeit zeigt sich nicht zuletzt auch am Track The Day of The Lord, das sehr prominent eine Didgeridoo-Aufnahme verwendet.