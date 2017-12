Neben den vielen Erfolgen kennt Anderegg aber auch Rückschläge, die manchmal erschütternd sein können. Etwa wenn das Intensivtraining in der Vorbereitung gut verlief und es mit der körperlichen Fitness am entscheidenden Tag dennoch nicht klappen will. «Es braucht mentale Stärke und den Willen und das Können, den Leidensdruck auszuhalten. Auch mir wurde das Leiden schon zu gross und dann musste ich mir zugestehen, dass es wohl diesmal nicht geht, und abbrechen.»

Auch mit Wunde nicht zu stoppen

Sie könne sich zwar sehr gut einschätzen, aber ob man das Ziel erreiche, wisse man im Voraus nie, sagt Anderegg. «Ich werde an einem Grossanlass öfter gefragt, wie ich mich fühle. Lustigerweise kommt diese Frage immer vor dem Start, so muss ich jeweils antworten: ‹Frag mich nach den ersten zehn Kilometern wieder›», erzählt sie. Einmal sei sie auch gestolpert und mit einer Wunde an der Hand weitergelaufen. «Sie können sich sicher vorstellen, wie das bei erhöhtem Puls geblutet hat.» Dass sie sich auch damals noch unter den ersten Zehn platzierte, zeugt von ihrer eisernen Disziplin.

Ein starker Durchhaltewille, Ehrgeiz und viel Fokus auf ihre Ziele: So sei seine Frau, sagt auch Ehemann Rudolf Anderegg. Er begleitet sie oft an Wettläufe: «Man kann sagen, es wurde ein gemeinsamer Meilenstein erreicht, sodass wir nun entspannter ins 2018 starten können.» Dass sie auch im neuen Jahr an verschiedenen Orten antreten werde, sei gewiss realistisch. Er selbst schätze die gemeinsamen Ausflüge, so könne er ihr mental einen gewissen Support bieten. «Es ist die Kombination aus Sport und Freizeit, die gemeinsame Aktivität, die auch mir sehr gefällt. Verbunden mit einem Essen am Abend und dem gemeinsamen Geniessen mit Freunden, werden Wettkämpfe zu einem gemeinschaftlichen Ausflug an den Wochenenden», sagt er.

Für zehn Minuten auf Wolke sieben

In der bevorstehenden Weihnachtszeit nehme aber auch sie es etwas ruhiger, sagt Monika Anderegg. Und so bleibt ihr vorläufig die wunderbare Aussicht aus der gemeinsamen Wohnung im Limmat Tower in Dietikon, bis es für weitere sportliche Höhenflüge wieder hoch hinauf geht und sie in ihrem Element ist. Denn nachdem sie die Ziellinie überquert habe, seien ihre Emotionen jeweils überwältigend: «Das Adrenalin schwebt bei ihr weiter und sprudelt nur so aus ihr heraus nach der Ziellinie, dann spielt das Adrenalin richtig verrückt», beschreibt Heinz Egli die Situation. Dieses aus dem tiefstem Innern entspringende und mit Freunden geteilte Glücksgefühl sei typisch für sie: «Für zehn Minuten schwebt sie dann auf Wolke sieben.»