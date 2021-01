In Zürich ist am Freitagmorgen ein Bus der Verkehrsbetriebe VBZ in die Haltestelle Limmatplatz gekracht. Auf mehreren Augenzeugenbildern ist zu sehen, dass der Bus in den kleinen Brunnen prallte. Ob es Verletzte gibt, ist noch unklar. Der Bus kam aus Richtung Kornhausbrücke und sollte eigentlich um die Haltestelle herum fahren.