Stadt Zürich will das Gebäude auf dem Juchhof-Areal abreissen – Besetzer müssen Gelände verlassen

Seit Ende Oktober 2019 wird das leerstehende Zürcher Juchhof-Areal besetzt. Die Besetzerinnen und Besetzer schrieben am Dienstag in einer Medienmitteilung, dass sie vom Zürcher Sozialdepartement per Brief dazu aufgefordert worden seien, das Areal bis Freitag, 24. April, zu räumen.

Eine Sprecherin des Sozialdepartements bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA den Räumungsentscheid. Als Grund nannte sie notwendige Abbrucharbeiten für eine anderweitige Nutzung. Das Areal werde in Zukunft nicht mehr durch die Asylorganisation Zürich AOZ genutzt.

Die besetzten Gebäude befinden sich in einem schlechten Zustand. Auf Teilen des Juchhof-Areals senkt sich zudem der Boden. Sollte jemand verletzt werden, hiess es Mitte Dezember 2019 in einer Stadtratsantwort, werde die AOZ als Besitzerin dafür haftbar gemacht.