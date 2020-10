Startschuss für den Bau des provisorischen Pavillons: Bald können die Limmatfeld-Kinder im Quartier zur Schule gehen

Der Kiesboden gibt nicht nach, als Schulvorstand Reto Siegrist (CVP) und Hochbauvorstand Anton Kiwic (SP) die Schaufeln in den Grund drücken. «Macht nichts, es gibt ja keinen Keller», tönt es aus dem Publikum. Der Spatenstich am Donnerstagabend auf dem Hunziker-Areal bei der Karl-Heid-Strasse im Dietiker Limmatfeld war trotz trübem Wetter ein heiterer Anlass. Nachbarn, Politiker und Bauverantwortliche wohnten dem Ereignis bei, das für die Schulraumplanung in Dietikon grosse Bedeutung hat.

Für die im neu entstandenen Quartier Limmatfeld 174 wohnhaften Primarschulkinder und Oberstufenschüler gibt es derzeit keine nahen Schulräume. Sie besuchen die Schulhäuser der Stadt, die sich auf der anderen Seite der Bahngleise befinden und seit einiger Zeit an ihre Kapazitätsgrenzen stossen. Nächsten Sommer soll sich das aber definitiv ändern. Auf dem 3175 Quadratmeter grossen Gelände, das die Stadt im Baurecht für höchstens zehn Jahre nutzen darf, entsteht bis zum Schuljahresstart am 23. August 2021 eine temporäre Schulanlage. Die Dietiker Stimmberechtigten hiessen den 15 Millionen Franken teuren Neubau in diesem Sommer an der Urne gut.

Im Pavillon entsteht die erste Tagesschule Dietikons

Die Stadt setzt auf Holzmodulbauten, die auf Lastwagen angeliefert und innerhalb weniger Tage aufgebaut werden können. Zwei dreigeschossige Schulzimmertrakte werden erstellt. In diesen gibt es Platz für neun Klassenzimmer, in denen 225 Primarschüler unterrichtet werden können. Zudem wird ein Turnhallentrakt aufgestellt. In diesem wird auch ein Ess- und Mehrzweckraum mit einer einfachen Küche für Tagesstrukturen integriert.

Geleitet wird die provisorische Schule von Helen Pianezzi, die seit Jahren als Leiterin der Schule Wolfsmatt wirkt. «Es ist eine super Kombination, dass wir eine erfahrene Person wie Helen Pianezzi für ein neues Konzept gewinnen konnten», sagte Schulvorstand Siegrist. Im Pavillon Stierenmatt wird nämlich die erste Tagesschule der Stadt eingerichtet.