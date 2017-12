Lehnt der Kantonsrat die Volksinitiative «Stoppt die Limmattalbahn – ab Schlieren» ohne Gegenvorschlag ab, wie es ihm der Regierungsrat empfiehlt, befindet das Zürcher Stimmvolk darüber – voraussichtlich im Herbst 2018. Selbst mit diesem zweiten Urnengang könnte das letzte Wort zur Angelegenheit aber noch nicht gesprochen sein. Wenn das Stimmvolk die Initiative annimmt, also effektiv die zweite Etappe der Limmattalbahn stoppen will, würde das Geschäft eine erneute Runde durch die Behörden antreten. Weil die Initiative in der Form einer allgemeinen Anregung eingereicht wurde, braucht es für das weitere Vorgehen nämlich eine Umsetzungsvorlage, die genau definiert, mit welchen Massnahmen dem Volksentscheid konkret beizukommen ist. Diese Vorlage müsste der Regierungsrat innert eines Jahres nach Abstimmung dem Kantonsrat vorlegen, der das Geschäft beraten und mit einer Abstimmungsempfehlung versehen muss. Arbeitet der Kantonsrat einen Gegenvorschlag aus, kommt es zu einer erneuten Abstimmung. Auch wenn er mit der regierungsrätlichen Umsetzungsvorlage einverstanden ist, kann das Referendum ergriffen werden. Falls dies geschieht – nötig wären dafür die Unterschriften von 3000 Stimmbürgern oder 45 Kantonsräten –, wird das Stimmvolk in Sachen Limmattalbahn erneut an die Urne gebeten. (rue)