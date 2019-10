Thomas Wüthrich ist der neue Hausmeister der Primarschule

Das schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. Wüthrich arbeitet seit August 2016 als Mitarbeiter Haus und Werke für die Gemeinde Weiningen. Aufgrund seiner Ausbildung und seiner langjährigen Berufserfahrung im technischen und handwerklichen Bereich verfüge er über ideale Voraussetzungen, um die Arbeiten eines Hausmeisters zu erledigen, so der Gemeinderat. Die Nachfolge von Wüthrich wiederum übernimmt Seraina Martin. Sie wird sich dabei als Hauswartin um den Unterhalt sowie die Instandhaltung und den Werterhalt der Schulanlagen im Schlüechti sorgen. Ausserdem wird sie auch als Aushilfe bei den Hauswartungen in den übrigen gemeindeeigenen Liegenschaften eingesetzt. (liz)