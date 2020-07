Trauerfeier im Zürcher Zoo: Sonnenblumen erinnern an die getötete Tiger-Pflegerin

Unter den Trauergästen waren neben Angehörigen und Zoo-Mitarbeitenden auch der ehemalige Zoo-Direktor Alex Rübel und der neue Direktor Severin Dressen, der das Unglück in seiner ersten Woche als Direktor bekannt geben musste.

Die Gäste erhielten alle eine Sonnenblume, die sie mit einem stillen Adieu in ein Holzgefäss stellen konnten. Dieses Blumengefäss steht nun bis auf weiteres vor dem Tigergehege.

«Die Trauerfeier im Zoo war für uns alle ein wichtiger Moment des Innehaltens und Abschiednehmens», wird Zoo-Direktor Dressen in einer Mitteilung vom Donnerstag zitiert. «Es war sehr berührend zu spüren, wie sehr unsere Mitarbeiterin mit vielen Menschen verbunden war.»

Unglücksursache noch nicht geklärt

Das tragische Unglück geschah am Samstag, 4. Juli. Amurtigerin Irina attackierte ihre Pflegerin und verletzte sie tödlich. Weshalb die Tigerin zur gleichen Zeit im Aussenbereich war wie ihre Pflegerin, ist noch nicht abschliessend geklärt. Der Hergang des Vorfalls wird von der Staatsanwaltschaft und der Stadtpolizei Zürich untersucht.

Die Tiger im Zoo Zürich werden ohne menschlichen Kontakt gepflegt. Das heisst, dass Pfleger und Tiger nie im selben Raum sein dürfen. Für die Tigerin hatte das Unglück keine Konsequenzen. Sie sei in ihrer Reaktion ausschliesslich ihren natürlichen Instinkten gefolgt. Eine Person in ihrer Anlage sei ein Eindringling in ihr Revier.