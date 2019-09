Einen Lieferwagen bog in Winterthur nach rechts in den Neumarkt ab. Dabei kollidierte er mit der Trottinett-Lenkerin, die auf dem Trottoir fuhr, wie die Stadtpolizei mitteilte. Die Kollision geschah am Mittwochmorgen auf der Technikumstrasse auf Höhe Neumarkt.

Der Lenker oder die Lenkerin des Lieferwagens fuhr gemäss Polizei nach dem Unfall davon, ohne sich um die verletzte Person zu kümmern.