An der Generalversammlung von vergangener Woche gab es eigentlich nur gute Nachrichten aus dem Vorstand des Vereins Freizeit Schlieren. 2017 wuchs die Anzahl Mitglieder um rund 120 auf neu 760 an. Im selben Jahr schrieb der Verein 139 Kurse und 42 Veranstaltungen aus, von denen fast zwei Drittel durchgeführt werden konnten. Die Rechnung ergab eine Punktlandung von einem Plus von 900 Franken. Noch bis vor wenigen Jahren litt der vormalig unter dem Namen Freizeit Vereinigung bekannte Verein unter Mitgliederschwund und schrieb lediglich rund 60 bis 70 Kurse aus.

Der neuerliche Aufstieg markiert für den Präsidenten, Walter Stalder, einen Höhepunkt, auf dem er sich zurückziehen wird. 2019 wird sein 25. Jubiläum im Präsidium sein, und der Verein feiert den 45. Jahrestag seiner Gründung. Für seine Nachfolge stellt sich Vize Charly Mettier zur Verfügung. Eigentlich sind dies beste Voraussetzungen für den traditionsreichen Verein, der seit seiner Erneuerung vor zwei Jahren auch Torten-Grundkurse, Lektionen in Russisch und Stadtführungen anbietet.

Vorstand hat 20-Prozent-Pensum

Doch bereits an der Jahresversammlung des Vereins äusserte Mettier zahlreiche Bedenken bezüglich der Zukunft. «Derzeit sitzen acht Personen im Vorstand. Treten nur zwei oder drei Personen aus, wird das ganze Kartenhaus zusammenfallen», sagt er. So würden Funktionen wie etwa die Finanzen, die Kommunikation und die Erstellung des Programms sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. «Über das Jahr verteilt lässt sich der Aufwand dieser drei Ressorts mit einem 20- bis 30-Prozent-Pensum vergleichen», so Mettier.