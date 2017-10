In den drei Fällen waren die Steuerpflichtigen aus unterschiedlichen persönlichen Gründen mit dem Ausfüllen der Steuererklärung überfordert gewesen. SP, EVP und GLP hatten in der Folge in einem Postulat Massnahmen gefordert, um Personen mit Beeinträchtigungen - etwa Illetrismus - vor zu hohen Steuerrechnungen zu schützen.